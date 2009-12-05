На початку наступного тижня - похолодання та мокрий сніг

6-7 грудня в Україні утримається хмарна з проясненнями погода.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 6 грудня в Україні, крім західних областей, 7 грудня у південній частині, а вдень і на заході місцями можливий невеликий дощ, подекуди (крім півдня) з мокрим снігом. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с, 7 грудня у східних областях, Криму та Приазов’ї окремі пориви 15-20 м/с. Температура у південних областях вночі та вдень 0-6° тепла; в Криму вночі 2-7° тепла, вдень 6 грудня 8-13°, 7 грудня 4-9° тепла; на решті території вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла, на Закарпатті до 9° тепла, у східній частині 7 грудня вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°.

8-9 грудня на Правобережжі та в Криму очікуються невеликі опади, в Карпатах 9 грудня помірні; на решті території без істотних опадів. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 3° тепла, на півдні та крайньому заході вдень до 6° тепла; у східній частині та на півночі Лівобережжя вночі 2-7° морозу, 9 грудня до 10°, вдень 0-5° морозу.

6 грудня у Києві та області місцями пройде невеликий дощ з мокрим снігом. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі по Києву близько 0°, вдень 1-3° тепла; по області вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла.

7-8 грудня утримається хмарна з проясненнями погода. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень від 1° морозу до 4° тепла; у Києві протягом доби 7 грудня 0-2° тепла, 8 грудня 0-2° морозу.

9-10 грудня істотних опадів не передбачається. Температура вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°; у Києві вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла.