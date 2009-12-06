Ющенко: розвиток української нації невідривний від розвитку меншин

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що Україна надає особливої уваги питанню розвитку міжетнічних відносин. Про це він сказав під час ознайомлення з діяльністю Польського Дому в Житомирі.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Глави держави, становлення і розвиток української нації невідривно пов’язані з розвитком національних меншин.

Спілкуючись із представниками польської громади, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що високо цінує активну діяльність Польського дому, спрямовану на задоволення культурно-освітніх потреб польських громадських об’єднань Житомирщини.

Президент подякував усім національним громадським об’єднання за плідну роботу із збереження самобутньої польської культури і поглиблення міжкультурного діалогу в Україні.

За даними всеукраїнського перепису населення 2001 року, у Житомирській області проживала найбільша польська громада в Україні - 49 тисяч осіб, всього в Україні проживало на той час 144 тисячі поляків.

Польський Дім, створено у 1997 році, почав працювати з 1999 року з метою здійснення культурно-освітньої і господарської діяльності, направленої на задоволення потреб польських організацій.

Щопонеділка в Польському Домі відбуваються консульські чергування працівників Генерального Консульства Республіки Польщі у Луцьку, які приймають документи від громадян на видачу візи, на отримання Карти поляка, на навчання до вищих учбових закладів Польщі, видачу стипендій студентам вищих учбових закладів України польського походження.

Польський Дім надає безкоштовно інформаційні послуги ветеранам, інвалідам, пенсіонерам, головам польських товариств, керівникам художніх колективів, дітям, представникам влади, духовенства.

Також там надаються готельні послуги, функціонує бібліотека, оздоровчий спортивний комплекс.

Щодня в Польському Домі відбуваються лекції з польської мови, історії Польщі, репетиції полонійних колективів, а також польського театру ім. Ю.Крашевського.

У Польському Домі проходять також вечори поезії, музики, олімпіади, екзамени з польської мови, презентації книг, інші культурно-мистецькі та громадські заходи.