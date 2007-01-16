Румунія буде купувати українські ЛАЗи

Президент Румунії Траян БЕСЕСКУ заявляє, що румунські підприємства зацікавлені в придбанні автобусів виробництва ЗАТ "Львівський автобусний завод" ("ЛАЗ", м.Львів).

Про це Т.БЕСЕСКУ заявив 15 січня ц.р. під час огляду автобусів марки «ЛАЗ» - «СітіЛАЗ» і «НеоЛАЗ» у селищі Солотвино, де він спільно з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ брав участь у відкритті пункту міжнародного автомобільного пропуску «Солотвино – Сігету-Мармацієй» на українсько-румунському кордоні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі заводу, в Румунії відома продукція львівських автобусобудівників – наприкінці 2006 року завод поставив до цієї країни низькопідлоговий автобус АeroЛАЗ (ЛАЗ АХ-183) для обслуговування аеропортів.

«Сьогоднішня подія є знаковою. Сподіваюся, що міст, який з`єднав дві країни, стане мостом економічного співробітництва і подальшою дорогою до Євросоюзу як продукції ЛАЗу, так і нашої країни», – цитує прес-служба главу наглядової ради ЗАТ "ЛАЗ" Ігоря ЧУРКІНА.

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня 2006 року ЛАЗ поставив до Румунії автобус для обслуговування аеропортів ЛАЗ АХ-183 "Аеропорт" з низьким рівнем підлоги.

«НеоЛАЗ» і «СітіЛАЗ» – автобуси серійного виробництва, які відповідають міжнародним стандартам. Модель АeroЛАЗ (ЛАЗ АХ-183) була спеціально розроблена для обслуговування в аеропортах, аналогів якого немає в країнах СНД.

Довідка УНІАН. Львівський автомобільний завод спеціалізується на випуску міських, приміських і туристичних автобусів різних типів і модифікацій. Потужність підприємства – 3 000 автобусів на рік. Завод поставляє свою продукцію до України, Росії, інших країн СНД. Моделі "ЛАЗ" становлять майже 30% усього автобусного парку СНД.