Прикордонники України і Польщі можуть створити групу для аналізу ризиків

Українські та польські прикордонники розглядають можливість створення групи для аналізу ризиків, що можуть виникнути в пунктах пропуску під час проведення Євро-2012.

Відповідне питання розглядалося під час зустрічі в пункті пропуску «Краківець», що на Львівщині, регіонального керівництва прикордонних служб України та Польщі, повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України.

До складу делегацій входили заступник Головного прикордонного уповноваженого України на ділянці українсько-польського державного кордону, Прикордонні уповноважені на Мостиській, Львівській, та Чопській ділянках, Прикордонні уповноважені Республіки Польща по Бещадській та Надбужанській ділянках, а також Генеральні консули України та Республіки Польща. Сторони обговорили питання, які стосуються підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Під час зустрічі сторони оцінили рівень підготовки до Євро-2012 та обговорили подальшу роботу, яку потрібно здійснювати у цьому напрямку. Зокрема, розглядалися питання виникнення черг, можливості збільшення персоналу контрольних служб в пунктах пропуску з польського боку, покращання прикордонного контролю за рахунок використання процедур спрощеного оформлення. Крім того, з метою аналізу можливих загроз, пов’язаних із здійсненням прикордонного оформлення під час проведення Євро-2012, польська сторона запропонувала створити спільну групу аналізу ризиків.