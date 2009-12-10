Львівщина перетворюється на регіон збуту важких наркотиків

04:20, 10 грудня 2009
Суспільство
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Затримані громадяни Росії з героїном

У Львівській області співробітниками Управління по боротьбі з організованою злочинністю затримано трьох громадян Росії, які намагалися продати партію героїну

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Головного управління МВС України у Львівській області генерал-лейтенант міліції Василь ПІСНИЙ під час прес-конференції.

«Відомо, що прибули вони до нас на автомобілі «БМВ». У затриманих було вилучено кілограм героїну, який вони привезли з Москви з метою продажу на Львівщині. Під час збуту наркотиків зловмисників було затримано», - повідомив В.ПІСНИЙ.

Він також зауважив, що Львівщина поступово перетворюється на регіон збуту важких наркотиків, тоді як раніше область була транзитним регіоном для наркоділків.

 

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