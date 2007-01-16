На Донбас прибули американські фахівці з безпеки на шахтах

До Луганської області прибула американська делегація учасників українсько-американської програми «Шахтна безпека в Україні».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у територіальному управлінні Держгірпромнагляду по Луганській області, мета приїзду американських фахівців - початок реалізації проекту анкерного кріплення гірничих виробок на одній з шахт області.

Це один із двох проектів, які будуть реалізовані на шахтах Донбасу упродовж 2007-2008 років. Цей проект фінансуватиме американська сторона в особі Міністерства праці США, компанії PEER та вчених університету штату Кентуккі. За попередніми даними, проект здійснюватиметься на шахті «Білоріченська», де вже побували американські фахівці. Вони вже визначили місця анкерування покрівлі і провели первинне навчання робітників шахти з використання американської техніки, привезеної в Україну.

Як зазначили в теруправлінні Держгірпромнагляду, ще один проект – дегазація вугільних пластів реалізовуватиметься на одній з донецьких шахт.