Рейтинги швейцарських банків отримали негативний прогноз

Прогноз щодо фундаментальних кредитних рейтингів швейцарської банківської системи - "негативний", зазначається в доповіді міжнародного рейтингового агентства Moody`s Investors Service.

"Негативний" прогноз відображає проблеми, з якими зіткнулися найбільші міжнародні банки, тиск, який чинять інші країни на збереження банківської таємниці, а також складні економічні умови для банків, зазначає Moody`s.

"Негативний" прогноз також пов`язаний з думкою аналітиків агентства щодо ймовірного майбутнього розвитку фундаментальних кредитних умов на ринку в найближчі 12-18 місяців.

Проте Moody`s зауважує, що внутрішні гравці, як і раніше, одержуватимуть достатню виручку завдяки наданим ним привілеям і низьким рівням ризику, хоча питання конкуренції і ефективності витрат залишаються для банків актуальними.

Що стосується збереження банківської таємниці, то варто нагадати прецедент, коли США змусили один з швейцарських банків, UBS, розсекретити дані про клієнтські рахунки.

Податкове управління США цього року подало позов проти UBS з вимогою розсекретити інформацію про банківські операції. За даними Податкової служби, на більш ніж 52 тис. секретних рахунках в UBS американці переховували від податків близько 15 млрд дол.

Банк відмовлявся від розкриття інформації, але був вимушений піти назустріч Вашингтонові після того, як під час судового розгляду UBS був вимушений заплатити 780 млн. дол. штрафів і назвати імена близько 300 американських громадян, які приховують свої активи від оподаткування.

На думку експертів, таке рішення завдало серйозного удару по репутації швейцарської банківської системи.

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