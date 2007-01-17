Чи буде створене міністерство житлово-комунального господарства?

Віце-прем`єр-міністр, міністр будівництва, архітектури та ЖКГ Володимир РИБАК очікує, що Житловий кодекс буде прийнято в квітні 2007 р., і далі буде створено Міністерство житлово-комунального господарства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам під час наради, присвяченої визначенню проблем регіонального розвитку, в першого віце-прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА.

«У найближчі п`ять років воно (міністерство – УНІАН) повинне бути. За останній рік ліквідували всі управління на рівні виконавчої влади областей і міст. ...Вертикаль ми зробимо. Для того, щоб вона працювала, потрібно прийняти закон», - пояснив В. РИБАК.

Говорячи про Житловий кодекс В.РИБАК зазначив, що його писали «більше фахівці, які знають теорію підготовки законів». «А я хочу, щоб практики його розглянули й дали свої пропозиції», - сказав віце-прем`єр-міністр, віддаючи проект документу для розгляду в регіонах. Він також зазначив, що «ще не встигли роздати кодекс, а вже критикують».

За словами віце-прем`єра, до Житлового кодексу закладено обов`язки споживачів, ЖЕКів, місцевої влади й розписано систему реформування житлово-комунального господарства.