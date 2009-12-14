Стрілянина у Києві: один загиблий, один поранений

Сьогодні у Києві на Набережно-Печерській дорозі внаслідок нападу невідомих із застосуванням вогнепальної зброї одна людина загинула на місці, інша отримала поранення і госпіталізована.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, злочин було скоєно об 11.45. Подробиці у міліції поки не надають.

Співрозмовник агентства зауважив, що загиблий - Андрій Зайцев, 1977 року народження.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група та керівництво столичної міліції на чолі з Віталієм ЯРЕМОЮ.