Стрілянина у Києві: один загиблий, один поранений
13:51, 14 грудня 2009Суспільство
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На місце події виїхала опергрупа
Сьогодні у Києві на Набережно-Печерській дорозі внаслідок нападу невідомих із застосуванням вогнепальної зброї одна людина загинула на місці, інша отримала поранення і госпіталізована.
Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, злочин було скоєно об 11.45. Подробиці у міліції поки не надають.
Співрозмовник агентства зауважив, що загиблий - Андрій Зайцев, 1977 року народження.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група та керівництво столичної міліції на чолі з Віталієм ЯРЕМОЮ.
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