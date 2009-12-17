Ющенко: без національного становлення економічні реформи неможливі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає неефективними економічні реформи без національного становлення

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у виступі на Конгресі української інтелігенції у місті Переяслав-Хмельницький (Київська область).

За його словами, зараз, під час виборчої кампанії, зокрема, висунули гасло «Піднімемо економіку – піднімемо державу». «Колосальна помилка», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як зауважив Президент, в історії ще не було прикладу, щоб нація, не закінчивши процес свого національного становлення, поставила велику економічну задачу та її вирішила.

Він зазначив, що найпростіше було б підняти гасло «Все реформувати», однак правда в іншому – для того, щоб було реформування, потрібна воля і колосальна консолідація.

При цьому В.ЮЩЕНКО піддав критиці діяльність прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО на посаді прем’єр-міністра.

«Ми перебуваємо півтора роки, здавалося б, під демократичним прем’єр-міністром. Чому жодної реформи немає? З точки зору економічних змін що відбулось? Нічого», - сказав В.ЮЩЕНКО.