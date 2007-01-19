На заході України 4 пасажирські поїзди застрягли в дорозі через негоду

Вночі 19 січня внаслідок складних погодних умов (дощ і сильні пориви вітру) та через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач у десяти областях України були знеструмлені 529 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з надзвичайних ситуацій, зокрема, у Львівській області знеструмлені 209 населених пунктів, Івано-Франківській - 117 н.п., Рівненській - 49 н.п., Закарпатській - 46 н.п., Чернівецькій - 37 н.п., Київській - 26 н.п., Волинській - 20 н.п., Житомирській - 14 н.п., Хмельницькій - 10 н.п. та Чернігівській - 1 н.п..

Зокрема, у Сколевському районі Львівської області негодою пошкоджено електролінію 110 кВ, що призвело до припинення живлення контактної мережі залізниці на перегоні Сколе - Лавочне. З 22 години 18 січня на цій ділянці призупинено рух пасажирських поїздів сполученням “Москва – Ужгород”, “Ужгород – Вінниця”, “Ужгород – Чернігів”, “Львів – Лавочне”. На знеструмленому перегоні працюють тепловози. Відновлювальні роботи тривають.

Поблизу смт Ясіня Рахівського району Закарпатської області сталося падіння електроопори ЛЕП, внаслідок чого знеструмлені села: Богдан, Білин, Костилівка, Лазищена, Тростянець, Чорна Тиса та смт Ясіня.

До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.