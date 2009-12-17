Між Херсоном та Миколаєвом у заметах заблоковані сотні автомобілів

Народні депутати закликають Міністерство з питань надзвичайних ситуацій докласти всіх зусиль до порятунку людей, які перебувають в автомобілях на заблокованих снігом дорогах.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні парламенту народний депутат від Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявив, що між Херсоном та Миколаєвом у снігових заметах заблоковані сотні автомобілів та величезна кількість людей.

О.ЄФРЕМОВ закликав Міністерство з питань надзвичайних ситуацій звернутися до полку ООН з проханням задіяти до порятунку людей вертольоти.

Він також наголосив на необхідності залучити всі сили і засоби МНС до вилучення людей зі снігової пастки.

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр ЛАВРИНОВИЧ, який головує на засіданні, підтримав О.ЄФРЕМОВА і наголосив на необхідності задіяння всіх сил МНС, Міністерства оборони та інших структур для надання допомоги людям, які опинилися в ситуації, що загрожує їхньому здоров’ю.