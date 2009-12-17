З 14-кілометрового затору на одеській трасі евакуювали 178 людей

Бійці Міністерства з питань надзвичайних ситуацій евакуюють людей з 14-кілометрового затору на трасі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, на трасі працюють 8 одиниць техніки та 53 бійці МНС.

Для обігріву людей на трасу доставлено 2 тонни пального та встановлені спеціальні машини. Із заторів звільнено більш як 70 автомобілів, із них евакуйовано 178 осіб, у тому числі 25 дітей.

Крім того, на Херсонщині для допомоги комунальним та дорожнім службам від МНС задіяно 28 одиниць техніки і 78 рятувальників.