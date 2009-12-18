Ющенко доручив організувати 450-річчя Пересопницького Євангелія

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив організувати відзначення 450-річчя Пересопницького Євангелія.

Про це йдеться в Указі Президента на його офіційному сайті.

Даним указом Президент доручив Кабінету міністрів України утворити Організаційний комітет з підготовки та відзначення 450-річчя Пересопницького Євангелія, включивши до його складу представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, учених.

Також урядові доручено розробити разом із Рівненською обласною державною адміністрацією та за участю Національної академії наук України і затвердити у тримісячний строк заходи на 2010 – 2011 роки з підготовки та відзначення 450-річчя Пересопницького Євангелія, а також забезпечити фінансування в установленому порядку заходів з підготовки та відзначення 450-річчя Пересопницького Євангелія.

Державному комітету телебачення та радіомовлення України доручено забезпечити висвітлення заходів з підготовки та відзначення 450-річчя Пересопницького Євангелія.