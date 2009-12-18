На півдні і сході через замети перекрили дороги (перелік ділянок)

У південних і східних областях України у зв`язку зі складними погодними умовами продовжує зберігатися складність проїзду автодорогами загального користування, частково обмежений рух автотранспорту.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві транспорту і зв`язку України.

Зокрема, у Донецькій області у зв`язку з погіршенням погодних умов рішенням начальника Служби автомобільних доріг області тимчасово закритий рух пасажирського і обмежений рух вантажного автотранспорту на декількох ділянках автомобільних доріг загального користування. Працює 156 одиниць техніки і 196 робітників.

На дорогах Луганської області покриття засніжене, на окремих ділянках сніжні замети, видимість обмежена. Працюють 125 одиниць техніки і 170 робочих. Висота снігового покриву на узбіччях місцями досягає 1 м.

У Запорізькій області ускладнений рух великогабаритних транспортних засобів і машин з причепами. Задіяно 115 одиниць техніки і 115 працівників. У зв`язку зі значним погіршенням погодних умов з 3.00 18 грудня заборонений рух транспортних засобів на ділянках таких доріг: Енергодар – Василівка – Бердянськ (км 156-203), Дніпропетровськ – Покровське – Гуляйполе – Токмак – Мелітополь (км 176-185), Запоріжжя – Маріуполь (км 121-125).

В Одеській області по дорозі М-05 Київ – Одеса проїзд забезпечений, покриття – у задовільному стані; на дорозі Одеса – Мелітополь – Новоазовськ проїзд забезпечений, на окремих ділянках снігові замети; на дорозі Одеса – Рені – обмежений рух пасажирського транспорту, покриття засніжене, на окремих ділянках снігові замети; Н-04 Одеса – Іллічівськ – покриття засніжене, на окремих ділянках снігові замети, місцями рух ускладнений; Рені – Ізмаїл – у задовільному стані. По області задіяно 222 одиниць техніки і 260 працівників.

У Миколаївській області на ліквідації наслідків снігопадів працює 104 робочих і 63 одиниці техніки, у Херсонській області задіяно 51 одиницю техніки і 68 робочих, проїзд майже скрізь забезпечений.

Згідно з повідомленням, у період, поки в Україні оголошено про штормове попередження, Мінтранс і дорожні служби працюватимуть у посиленому режимі. З метою усунення наслідків стихії і забезпечення безпечного проїзду Міністерством транспорту і зв`язку і всіма його структурними підрозділами задіяно майже 4,5 тисячі робітників і працює понад 2 800 одиниць техніки.