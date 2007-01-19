Кияни не поспішають платити за новими тарифами

На сьогодні на рахунки енергетичні монополістів Києва надійшло близько16% платежів, передає кореспондент Київського порталу.

За словами заступника мера Анатолія Голубченка, кияни заплатили 26 млн. гривень за комунальними платежами, при очікуваних надходженнях на рівні 160 млн. гривень.

Таким чином, кияни заплатили меншу суму комунальних платежів, ніж за аналогічний період в грудні, коли діяли старі тарифи. У грудні, влада розраховувала отримати за комунальними платежами 60 млн. гривень. До підвищення тарифів рівень розрахунків за комунальними платежами становив 95%.

Як повідомляє Комсомольська правда в Україні, в ощадкасах Печерського району вдень порожньо: кілька осіб прийшли перевести гроші і заплатити за телефон.

«Зазвичай в цей час у нас аншлаг - люди в черзі мало не на вулиці стоять. А зараз самі бачите - три-чотири людини біля каси. І те вони прийшли не за комуналку платити, а за кабельне телебачення, - розповіла завідувачка одного з відділень «Ощадбанку».

Схожа ситуація і в інших ощадкасах. Співробітники згадують минулі аншлаги біля кас і говорять, що нині якщо хто і платить, то лише ті, хто встиг оформити субсидію.

У відділеннях «Укрпошти» заявляють, що потік платників практично не скоротився.

«У нас до дев`ятого січня було затишшя, потім люди пішли. Мабуть, спочатку розплатилися з торішніми боргами, а потім отримали нові квитанції. Платять в основному пенсіонери. Молоді в чергах поки не видно. Літні люди - найакуратніші платники», - розповіла заступник директора Наталія Князева.

Водночас не всі клієнти «Укрпошти» платять за тими тарифами, які у них вказані в квитанціях.

«Деякі прямо на платіжці| виправляють цифри. Не на старі тарифи, а просто вписують ту суму, яку можуть заплатити», - відзначає Князева.

Збільшення комунальних тарифів - тема обговорення №1 у громадському транспорті, на лавках біля під`їздів і на ринках.

До речі, в місті ходять наполегливі чутки, ніби міські влада вирішили понизити розмір нових тарифів, якщо за січень розплатиться менше половини киян.