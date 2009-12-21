Газпром не отримає всі дозволи на Nord Stream до Нового року

Фінляндія і Німеччина не встигнуть завершити процедуру оформлення дозволів на будівництво газопроводу "Північний потік" у 2009 році, пише газета "Коммерсант".

Зараз усі дозволи на будівництво газопроводу оператор будівництва газопроводу Nord Stream вже одержав у Данії (20 жовтня), Швеції (5 листопада) і Росії (18 грудня). Фінляндія поки видала тільки три з п`яти необхідних дозволів, а від Німеччини досі не отримано жодних документів. Джерела видання заявили, що законодавства Німеччини і Фінляндії, в територіальних водах яких пройде "Північний потік", передбачають необхідність видачі додатково технічного дозволу на прокладку трубопроводу в морських водах, але через різдвяні канікули ці документи, швидше за все, не видадуть.

Крім того, на січень-лютий 2010 року переноситься і підписання договорів на залучення фінансування будівництва "Північного потоку" з 27 міжнародними банками на 3,9 мільярда доларів.

Проект "Північний потік" передбачає прокладку газопроводу завдовжки 1200 кілометрів по дну Балтійського моря від російського Виборга до німецького Грайфсвальда. 17 листопада стало відомо, що будівництво газопроводу, яке обійдеться в 7,4 мільярда доларів, може бути почате 1 квітня 2010 року.

Nord Stream розрахований на прокачування 55 мільярдів кубометрів газу на рік. 51 відсоток акцій однойменної компанії, що займається будівництвом трубопроводу, контролює "Газпром". Німецькі Wintershall і E.ON Ruhrgas володіють по 20 відсотків акцій проекту, а голландська Gasunie - дев`ятьма відсотками. Частка німецьких партнерів у проекті може бути зменшена з 40 до 32 відсотків, оскільки до проекту приєднається французька компанія GDF Suez.

Лента.ру