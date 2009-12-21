Книжку про Україну та Польщу в 1918-1920 рр. презентовано в Луцьку

У Луцьку презентовано історичну книгу «Україна і Польща: в боротьбі за незалежність 1918-1920рр.».

Як передає кореспондент УНІАН, книга побачила світ поки що лише польською мовою.

За словами заступника директора Українського інституту національної пам’яті Владислава ВЕРСТЮКА, книга «Україна і Польща: в боротьбі за незалежність 1918-1920рр.» є важливою настільки, наскільки потрібен українсько-польський діалог. «У нашій історії були сторінки трагічні, але й чимало таких, які нас об’єднують», - зауважив він.

В.ВЕРСТЮК також додав, що між Польським інститутом пам’яті народової та Українським інститутом національної пам’яті є домовленість, що наступного року світ побачить україномовна версія книги.

Польські колеги прибули до Луцька не лише для презентації книги. Під зустрічі з обласною владою обговорювалися питання двостороннього співробітництва у культурній сфері, зокрема, охорона культурної спадщини, підтримка художньої творчості, співпраці між молодіжними організаціями, навчальними закладами Волинської області та Лодзького воєводства.