Де гроші МЗС?

Міністерство закордонних справ України подало до Державного казначейства необхідні для здійснення платежів документи, в т.ч. зразки підписів.

Про це йдеться в заяві прес-служби МЗС України, переданій УНІАН.

“Однак, Державне казначейство не визнає правомочності підписів ні міністра Бориса ТАРАСЮКА, ні першого заступника Володимира ОГРИЗКА, на якого тимчасово покладено керівництво МЗС на час відпустки Б.ТАРАСЮКА», - зазначається в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня міністр закордонних справ Борис ТАРАСЮК заявив, що “після ухвалення 1 грудня 2006 року Верховною Радою України незаконної постанови про його звільнення з посади міністра закордонних справ зовнішньополітичне відомство опинилося в ситуації цілеспрямованого блокування його роботи з боку керівництва Кабінету міністрів та окремих урядових структур”. Він повідомив, що МЗС України подав до Господарського суду Києва позовну заяву до Державного казначейства з вимогою відкрити бюджетне фінансування.

19 січня речник МЗС Андрій ДЕЩИЦЯ заявив, що профспілковий комітет Міністерства закордонних справ України подав в Господарський суд Києва адміністративний позов до Державного казначейства з вимогою сплатити заробітну плату співробітникам МЗС-членам профспілки.

У той же день Міністерство фінансів заявило, що відкрило бюджетне фінансування Міністерству закордонних справ, відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік». Водночас у заяві зазначалосся, що у зв’язку з тим, що МЗС не надало до Державного казначейства належним чином оформлених зразків підписів розпорядників бюджетних коштів, оплата рахунків не здійснюється.