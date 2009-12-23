Пасажирів рейсу Лондон-Київ виганяли з літака з поліцією і собаками?

18 грудня в аеропорту Лондона пасажирів рейса Wizz Air на Київ виганяли з літака за допомогою поліції, собак і газових спецзасобів. Замість українців авіакомпанія посадила на борт пасажирів, які летіли до Познані. Про це повідомляє "Дело".

Кореспондент видання зробив запит офіційним особам "Wizz Air Україна" з проханням прокоментувати цю ситуацію. На даний момент компанія готує спеціальне інформаційне повідомлення.

"Спочатку рейс затримали приблизно на три години, тому що вранці аеропорт був закритий і цей літак не прибув вчасно звідкись зі Східної Європи, - розповів один з пасажирів рейса. - Але до полудня польоти поновилися, ближче до третьої години дня всі пройшли реєстрацію, і пасажирів у звичайному режимі запросили на посадку. Після того, як усі розташувалися в літаку, капітан раптом оголосив, що рейс скасовано. При цьому причину відміни, а також хто прийняв таке рішення, він не назвав. Обидва аеропорти - Luton і київський - у цей час працювали. З літаком теж усе було в порядку - бо в нього тут же на наших очах завантажилися інші пасажири і він полетів до Познані. Тобто Wizz Air просто вирішила, що польський рейс їй зараз потрібніший за український, і плювати на те, що наступний рейс до України тільки через кілька днів.

У результаті пасажири опинилися фактично на вулиці без інформації про те, коли ж вдасться вилетіти. Біля стійки інформації утворилася гігантська черга. Оператор call-центру Wizz Air в Україні порекомендував відлетіти через 10 днів - 28 грудня, запропонувавши перебронювати квиток. На питання про надання готелю і харчування, представник Wizz Air відповів, що такий сервіс буде надано виключно тим пасажирам, які встигли перебронювати свої квитки на 21 грудня, але місць на даний рейс, зрозуміло, немає в наявності, як і на 23 грудня - хоча зараз він продається на сайті Wizz Air по 405 євро! Квитки, що залишалися, на рейс "Міжнародних авіаліній України" теж відразу розібрали. Я вилетів тільки наступного вечора рейсом British Airways через Москву, провівши ніч в аеропорту. Взагалі весь аеропорт Luton був забитий пасажирами скасованих рейсів Wizz Air та інших компаній, які спали покотом на підлозі”.

23 грудня, Wizz Air відмінила ще два десятки рейсів у Польщі, Румунії, Чехії, Угорщині, Хорватії, Італії і Великій Британії. Масові відміни рейсів відзначаються і в деяких інших європейських перевізників.