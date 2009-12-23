МВФ дозволив Україні затикати дірки у бюджеті золотом Нацбанку?

Україна досягла домовленості з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про можливість використання золотовалютних резервів Національного банку України для покриття дефіциту державного бюджету.

Про це УНІАН стало відомо від українського джерела, детально поінформованого про результати переговорів української урядової делегації з керівництвом МВФ, що відбулися днями у Вашингтоні.

«Рішення про виділення чергового траншу поки що ухвалене не буде, проте досягнута домовленість про можливість використовувати золотовалютні резерви для покриття поточних витрат бюджету», - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня українська делегація у складі віце-прем`єр-міністра України Григорія НЕМИРІ, виконуючого обов`язки міністра фінансів Ігоря УМАНСЬКОГО й інших проводила переговори у штаб-квартирі Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні з питання продовження співпраці.

Сьогодні прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що, згідно з домовленостями між Україною і МВФ, черговий транш кредиту МВФ може бути виділений після ухвалення державного бюджету на 2010 рік.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що у ході переговорів з МВФ було вирішене питання про збалансування фінансової ситуації в умовах відсутності коштів кредиту. Про деталі домовленостей прем`єр пообіцяла повідомити пізніше. «Це не стосується четвертого траншу – це зовсім інша модель співпраці. Я обов`язково, коли будуть закінчені всі процедури, поінформую ЗМІ», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО. При цьому вона підкреслила, що не йдеться про додаткове запозичення коштів.

Довідка УНІАН. Валові міжнародні резерви Національного банку України у листопаді 2009 року, за оперативними даними, зменшилися на 1,5%, або 421 млн. дол. – до 27 млрд. 290,9 млн. дол.