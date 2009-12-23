Дві жінки під приводом зняття порчі забирали гроші й золото

У Донецьку затримано двох жінок, які під виглядом зняття порчі викрали у громадян понад 100 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, до Калінінського райвідділу міліції Донецька від громадян надійшли три заяви про те, що невідомі жінки під приводом зняття порчі забирали гроші й вироби із золота.

В результаті проведених оперативних заходів співробітники кримінального розшуку затримали підозрюваних. Ними виявилися мешканки Луганської області, одна з яких – ромської національності, інша – слов`янка.

Слідством встановлено, що одна з шахрайок грала роль ворожки, а її спільниця допомагала заманювати жертви. Об`єкт обману зловмисниці підбирали випадково, найчастіше зверталися до молодих дівчат. Про те, що злочинниці діють разом, перехожі не здогадувалися.

Схема дій зловмисниць була простою: напарниця аферистки просила жертву «просто побути поряд», посилаючись на те, що хоче дізнатися свою долю, але побоюється бути ошуканою. Коли ж жінки підходили до псевдо-провісниці, та розповідала про порчу на долю не лише основної клієнтки, але й її новоспеченої знайомої. Потерпілі, які проникалися побоюваннями за своє майбутнє, погоджувалися скористатися послугами віщунки. Жертві пропонувалося винести з дому цінності й гроші нібито для того, щоб зняти з них «порчу заздрісників». Потім, за сценарієм, дівчина повинна була відвернутися або відійти, щоб не порушувати «таїнство обряду». Потерпілі випускали зловмисниць із виду буквально на хвилину, але цього часу спільницям вистачало, щоб зникнути.

За словами начальника кримінального розшуку Калінінського райвідділу міліції Донецька Михайла АБРАСЬОВА, обидві затримані раніше судимі. «Одна - за аналогічний злочин, а друга - за вбивство співмешканця. В Донецьку зловмисниці не вперше», - сказав він і додав, що на даний момент перевіряється, скільки фактів шахрайства ще було скоєно затриманими в Донецьку.

«Найбільший «улов» заповзятливих ворожок становив близько 108 тис. грн.», - констатував М.АБРАСЬОВ.

За його словами, проти затриманих порушено кримінальну справу за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство), відповідно до якої їм загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.