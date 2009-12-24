Податківці Криму вилучили грального обладнання на 11 мільйонів

З початку року співробітники підрозділів податкової міліції Криму вилучили 817 одиниць грального обладнання на загальну суму (попередня оцінка) 11,2 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі кримської податкової.

За фактами виявлених правопорушень складено 45 адміністративних матеріалів за ознаками адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 164 КУАП (порушення порядку здійснення господарської діяльності), передано у місцеві суди для розгляду і ухвалення рішення.

Крім того, до юридичних підрозділів органів податкової служби Криму передано 11 матеріалів для звернення до суду з позовною заявою про застосування фінансових санкцій у вигляді штрафу у розмірі 8 тис. мінімальних зарплат (близько 5 млн. грн.) з конфіскацією грального обладнання.

Сьогодні у зв`язку з використовуванням нових схем ведення грального бізнесу у вигляді “віртуального казино" співробітниками податкової міліції Криму проводяться перевірки інтернет-клубів. За наслідками 19 перевірок виявлено 6 фактів надання відвідувачам закладу доступу до інтернет-ресурсів, на яких функціонують “віртуальні казино", із забезпеченням гравців віртуальними грошовими коштами, що дає їм можливість робити ставки через мережу Інтернет. Описано і вилучено комп`ютерної техніки на суму 280,1 тис. грн.