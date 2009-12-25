Міністр фінансів Криму каже, що Кабмін забирає зароблені автономією гроші

Державне казначейство України не оплачує заявки Криму, на рахунки не перераховано більш як 100 млн. грн.

Про це кореспонденту УНІАН по телефону повідомив міністр фінансів автономії Павло ТОКАРЕВ.

«Ми відносимо платіжні документи до казначейства, їх складають в купу, гроші не дають. Не дають витрачати наші кошти, які ми заробляємо. Яка сума? Думаю, сьогодні більш як 100 мільйонів по Криму», - сказав він.

Чиновник припустив, що кошти місцевих бюджетів уряд України «позичає» для виплати пенсій. «Я так розумію, гроші вилучаються до державного бюджету для виплати пенсій», - сказав керівник Мінфіну Криму.

«За всю історію незалежної України не було такого, щоб вилучалися гроші місцевих бюджетів!», - наголосив П.ТОКАРЕВ.

«Така ситуація по всій Україні. Це пряме порушення бюджетного законодавства», - додав міністр.

Він також нагадав, що Держказначейство України вилучило 20 млн. грн. з кримського бюджету. «Гроші з нашого бюджету вилучили до державного бюджету. Суд розглянув апеляцію (Криму) і підтвердив незаконність розпорядження Кабінету міністрів, на підставі якого вилучили ці гроші», - сказав П.ТОКАРЕВ, додавши, що кошти поки що не повернули.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що звернувся до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА щодо блокування фінансування регіонів з боку Держказначейства.