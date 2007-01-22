Лікарі врятували немовля, яке знайшли в пакеті на смітнику

У Кіровограді лікарі врятували життя новонародженому хлопчикові, якого випадковий перехожий виявив 20 січня у контейнері для сміття в целофановому пакеті.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Центрі громадських зв’язків УМВС в області, близько 8-ї ранку перехожий почув плач і, виявивши у сміттєвому баку немовля, викликав швидку допомогу і міліцію.

За оцінкою медиків, дитина з’явилась на світ приблизно за 6 годин до того, як її викинули у смітник, хлопчику загрожувала смерть від переохолодження.

Зараз малюк знаходиться у лікарні, спеціалісти стверджують, що загрози його життю немає.

УМВС в області звернулось до мешканців Кіровограда з проханням повідомити інформацію, яка допомогла б встановити обставини пригоди та батьків новонародженого.