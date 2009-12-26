У Закарпатській області почалась повінь

У Закарпатській області рівень води у річках піднявся більш як на 4 м, повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні інформації та зв’язків із громадськістю Закарпатської облдержадміністрації.

Минулої доби в регіоні області пройшли дощі, місцями дуже сильні. Через різке потепління зійшов сніг у горах.

У басейні Тиси (міста Рахів, Хуст) випало до 39 мм опадів, у басейнах Тереблі і Тересви – до 82 мм, у басейні Латориці – 71 мм, у басейні Ужа – 51 мм. Півень води сягнув ІІ-ІІІ ступеня протипаводкового захисту - це вищий ступінь.

Станом на сьогодні найскладніша ситуація спостерігається в Іршавському і Виноградівському, частково Ужгородському, Мукачівському, Перечинському районах. У цих районах підтоплені загалом понад 180 домогосподарств.

В Іршавському районі вода залила ділянки автодоріг Ком’яти – Сільце, Ком’яти – Шаланки та Сільце – Вільхівка.

У селі Вільхівка Іршавського району через небезпеку підтоплення відселено мешканців 10 будинків. У селі Довгому цього ж району річка Боржава пошкодила газопровід.

В ОДА наголошують, що до повені в області готові. Зокрема завдяки системі моніторингу стану річок вчасно вдалося попередити районні, сільські та селищні ради. Усі дамби та берегоукріплення, у тому числі новозбудовані, витримали напір води. Працюють обласна та районні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Задіяні аварійні бригади і необхідна техніка, які укріплюють дамби, відкачують воду з підвалів.

Голова Закарпатської облдержадміністрації Олег ГАВАШІ перервав відрядження до Києва і терміново виїхав у постраждалі райони.