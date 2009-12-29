Негода залишила без світла більше 1 тис. населених пунктів України

В Україні в ніч на 29 грудня внаслідок ускладнення погодних умов, зокрема сильних опадів у вигляді дощу, мокрого снігу та шквалистих поривів вітру, сталося знеструмлення 1077 населених пунктів у 14 областях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, у Вінницькій області без електропостачання 262 н.п., Київській – 185, Кіровоградській – 138, Черкаській – 136, Житомирській – 94, Чернігівській – 83, Миколаївській – 52, Рівненській – 34, Херсонській – 33, Полтавській – 32, Запорізькій – 12, Дніпропетровській – 8, Волинській – 6 і Луганській - 2.

Електрику відновлюють аварійні бригади обленерго.

Крім того, за даними МНС, на розчищенні автомобільних доріг задіяні 1 тис. 638 одиниць спеціальної техніки та 2 тис. 712 працівників Укравтодору. Сили МНС перебувають у готовності до реагування на ситуацію.

За оперативними даними Укравтодору, станом на 07.00 29-го грудня на дорогах державного та регіонального значення проїзд автотранспорту забезпечений, заторів немає.