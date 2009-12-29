На корпоративі у ресторані отруїлися 17 працівників мережі магазинів

У Вінниці Київ. 29 грудня, УНІАН. У Вінниці до інфекційного відділення міської лікарні №1 із попереднім діагнозом «гострий гастроентероколіт» госпіталізовано 17 працівників мережі магазинів „Українські товари”, котрі 26 грудня у ресторані „Першотравневий” були на корпоративній новорічній вечірці.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Всього на цьому заході були присутні 149 осіб.

Станом на 07.00 29-го грудня постраждалі перебувають у задовільному стані.

Фахівцями міської СЕС здійснюється комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.