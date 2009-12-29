На корпоративі у ресторані отруїлися 17 працівників мережі магазинів
11:09, 29 грудня 2009Суспільство
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Всього були присутні 149 осіб
У Вінниці Київ. 29 грудня, УНІАН. У Вінниці до інфекційного відділення міської лікарні №1 із попереднім діагнозом «гострий гастроентероколіт» госпіталізовано 17 працівників мережі магазинів „Українські товари”, котрі 26 грудня у ресторані „Першотравневий” були на корпоративній новорічній вечірці.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
Всього на цьому заході були присутні 149 осіб.
Станом на 07.00 29-го грудня постраждалі перебувають у задовільному стані.
Фахівцями міської СЕС здійснюється комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.
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