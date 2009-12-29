У Києві цієї ночі 150 дерев впали і пошкодили лінії електропередач

У Києві цієї ночі близько 150 дерев впали на лінії електропередач та пошкодили їх.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Дениса БАССА.

За його словами, у зв’язку зі снігопадами вся снігоочисна техніка Києва працює у надзвичайному режимі - 298 машин прибирають вулиці цілодобово.

«Нині першочергове завдання - звільнити від снігових завалів трамвайні та тролейбусні лінії, щоби мешканці міста безперешкодно пересувалися Києвом”, - сказав Д.БАСС.

Окрім того, на час негоди обмежено в’їзд великовантажного транспорту до столиці, щоби він не створював додаткових заторів та ДТП, повідомив перший заступник голови КМДА.

Разом з тим він констатує, що на заваді працівникам комунальних служб стали припарковані обабіч тротуарів автомобілі. Залишені просто неба авто затримують роботу снігоочисних машин – вони не можуть дістатися до бордюру та якісно очистити від снігу усю поверхню дороги, зазначив Д.БАСС. Тому перший заступник голови КМДА закликає киян не паркувати взимку свій автотранспорт у непередбачених для цього місцях.

У боротьбі з негодою столична влада звернулася за допомогою і до підрядних організацій Києва – вони надали додаткову техніку для прибирання доріг від снігу.