Кількісь жертв грипу А/H1N1 склала вже 12 тисяч 220 осіб у світі

Кількість жертв грипу А/H1N1 у світі за тиждень збільшилася на 700 і, за даними на 27 грудня, становила 12 тисяч 220 чоловік.

Про це говориться в опублікованій сьогодні заяві Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ), передає РІА «Новости».

Минулого тижня повідомлялося про 11 тисяч 516 померлих.

ВООЗ раніше повідомляла, що деякі країни відмовилися від обліку кожного лабораторно підтвердженого випадку зараження новим видом грипу. У зв`язку з цим організація вирішила припинити публікувати дані про хворих.

В обнародуваному в середу звіті організації говориться, що на 27 грудня випадки зараження грипом А/H1N1 було підтверджено більш як у 208 країнах і територіях.

За даними ВООЗ, найвища активність вірусу зареєстрована в Центральній і Східній Європі. Фахівці відзначили також осередкові спалахи захворювання в Грузії, Чорногорії і в Україні. Висока активність вірусу грипу зберігається також у ряді країн і регіонів Південної і Східної Європи - на Уралі в Росії, в Греції, Польщі, Болгарії, Сербії і в Україні.

У Східній Європі активність розповсюдження грипу А/H1N1 залишається високою, проте в більшості країн регіону пік заражень минув.

Таку ж тенденцію спостерігає ВООЗ і в більшості країн Центральної Азії.

У всіх країнах Північної Америки, говориться в заяві, зазначається зниження числа заражень. Що стосується тропічних регіонів Центральної і Південної Америки, рівень розповсюдження захворювання залишається високим, але в більшій частині країн активність вірусу залишається незмінною або ж зафіксовано спад.

Виконуючий обов`язки помічника гендиректора ВООЗ з питань безпеки в галузі охорони здоров`я і навколишнього середовища Кеджі ФУКУДА заявляв раніше, що у разі пандемії грипу A/H1N1 може заразитися третина населення Землі.

Водночас американські вчені, використовуючи популярний в медичній статистиці байєсовський метод, провели дослідження, яке показало, що кількість летальних випадків при зараженні вірусом грипу A/H1N1 під час осінньо-зимової епідемії 2009-2010 року в найгіршому випадку трохи перевищить показник, що є середнім для звичайних різновидів грипу.