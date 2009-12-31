Новорічної ночі у Києві їздитимуть трамваї і тролейбуси (маршрути)

Київ. 31 грудня. УНІАН. У Новорічну ніч у Києві окремі маршрути наземного громадського пасажирського транспорту працюватимуть до 3.30.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації.

Буде подовжено роботу рухомого складу до 3.30 на маршрутах: автобусів №№ 21, 63, 99; тролейбусів №№ 1, 4, 18, 26, 27, 30, 37, 46к; трамваїв №№ 8, 33д.

Крім того, для забезпечення міських пасажирських перевезень у період підготовки і святкування Нового року заплановано збільшення кількості рухомого складу наземного транспорту з 20.00 до 1.00 1 січня на автобусних, тролейбусних і трамвайних маршрутах відповідно до пасажиропотоку.

Також з 00.00 до 5.00 1 січня передбачається робота рухомого складу на міських маршрутах у режимі маршрутного таксі зі збільшеними інтервалами руху.

Як повідомляв УНІАН, у Новорічну ніч роботу Київського метрополітену продовжено на 2 години 30 хвилин.