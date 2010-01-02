У горах Криму шукають жителя Ялти, який ще 30 грудня пішов по гриби
13:14, 02 січня 2010Суспільство
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А в Карпатах врятували двох туристів
Вчора о 17-й годині на Івано-Франківщині, поблизу міста Яремче, на скелі Довбуша під час прогулянки заблукали двоє 50-річних туристів із Севастополя.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, о 20.45 гірські рятувальники МНС знайшли мандрівників у задовільному стані.
Водночас у горах Криму альпіністи МНС ведуть пошук 80-річного жителя Ялти, який ще 30 грудня пішов на хребет Кизил-Кая по гриби та не повернувся.
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