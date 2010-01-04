Міліція каже, що на свята в Києві впала кількість злочинів

У святкові дні київська міліція фіксує суттєве зменшення кількості злочинів і правопорушень в столиці на відміну від звичайних днів.

Як повідомили УНІАН у ЦГЗ ГУ МВС України в місті Києві, з початку свят кількість зафіксованих злочинів та правопорушень зменшилася на 70%.

Зокрема, серед серйозних пригод 3 січня було зафіксовано розбійний напад на один з невеличких гастрономів у Деснянському районі Києва, де бомж, погрожуючи ножем, примусив продавця віддати йому виручку з каси в сумі 800 грн. Однак після отримання інформації від продавця про те, що сталося, він був затриманий нарядом міліції.

Також, як зазначили у київському главку міліції, кияни скаржаться на використання окремими громадянами петард та іншої піротехніки.