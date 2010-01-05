Між Туркменією та Іраном збудовано новий газопровід

Президент Ірану Махмуд Ахмадінежад в рамках свого офіційного візиту до Туркменії, який почнеться у вівторок, разом з Президентом Туркменії Гурбангули Бердимухамедовим візьме в середу участь в запускові нового газопроводу Туркменистан-Іран (Довлетабад - Серахс - Хангеран), повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-службу МЗС Туркменії.

В середу голови Туркменістану і Ірану вилетять на південний схід країни, де візьмуть участь в церемонії запуску газогону з Туркменістану до Ірану з газового родовища Довлетабад, одного з найбільших в країні.

Це другий газопровід, який зв`язує дві сусідні держави. Іран вже кілька років одержує близько 8 мільярдів кубометрів газу на рік газогоном Корпедже-курт-куї. Новий газопровід довжиною 30,5 кілометрів дасть змогу збільшити постачання спочатку до 14 млрд., а потім і до 20 мільярдів кубометрів газу на рік.

Прес-служба МЗС Туркменії зазначає, що здійснення проекту газопроводу Довлетабад - Серахс - Хангеран стало логічним продовженням політики диверсифікації, що проводиться в Туркменії. Рік тому був введений газопровід з Туркменістану до Китаю.

Туркменістан видобуває за рік близько 80 мільярдів кубометрів газу. Цього року газові поставки до в РФ намічені в обсязі близько 30 мільярдів кубометрів, до КНР - до 6 мільярдів кубометрів, до Ірану - до 14 мільярдів кубометрів природного газу.