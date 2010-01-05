Франція хоче продати зайві мільйони доз вакцини від «свинячого грипу»

Французька влада опинилася під шквалом критики. Країна намагається перепродати іншим державам зайві мільйони доз вакцини від «свинячого грипу». Серед потенційних покупців називають Україну.

Париж влітку замовив понад 90 мільйонів доз вакцини, аби щеплення змогли собі зробити всі охочі. На той час експерти вважали, що для виникнення імунітету потрібно робити ін’єкцію двічі.

Лише згодом з`ясувалося, що достатньо лише одного щеплення. Незважаючи на це, опозиція нищівно критикує урядовців і прагне провести розслідування.

«Науковці та політики від самого початку попереджали уряд не драматизувати ситуацію та не купувати занадто багато вакцини», - заявляє депутат від соціалістів Жан-Марі ле Гуен.

Незважаючи на активні заклики уряду, щеплення зробили собі всього 5 мільйонів жителів Франції. Загалом населення країни становить близько 65 мільйонів людей. Тепер влада мусить терміново вирішити, куди подіти решту невикористаного препарату.

Згідно з інформацією французького міністерства охорони здоров`я, 200 тисяч доз вже продали емірату Катар. Тим часом тривають переговори з Єгиптом про купівлю ще двох мільйонів доз.

Серед потенційних покупців вакцини французькі чиновники називають також Україну та Мексику, але якоїсь конкретної інформації ще немає.

Як відомо, Німеччина теж розглядає можливість перепродажу іншим державам, зокрема й Україні, свого надлишку вакцини від грипу Н1N1.

Німецька хвиля