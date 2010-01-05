У Великій Британії через снігопади закриваються аеропорти і школи

У Шотландії закрито кілька автомагістралей

У Великій Британії через сильні снігопади закриваються аеропорти і школи, повідомляє Бі-Бі-Сі. Сьогодні вранці припиняли роботу аеропорти Манчестера і Ліверпула. Окрім того, по всій країні закриваються школи, подовжуючи учням новорічні вихідні. На північному сході Шотландії через сильний снігопад закрито кілька автомагістралей.

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