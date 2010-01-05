15 тисяч пасажирів Укрзалізниці зустріли Новий рік у потягах
12:59, 05 січня 2010Суспільство
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Продовжують призначати додаткові поїзди
15 тисяч пасажирів «Укрзалізниці» зустріли Новий рік у поїздах. Про це УНІАН повідомила прес-служба відомства.
Згідно з повідомленням, під час зимових свят кількість пасажирів, які подорожують залізницею, зростає на 15-20%.
У повідомленні також зазначається, що залізничники вітають усіх пасажирів із новорічними і різдвяними святами і продовжують призначати додаткові поїзди.
Нагадаємо, станом на день 5 січня 2010 року залізниці України призначили 54 додаткових поїзди на зимові свята.
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