Київський штаб з ліквідації снігу та ожеледиці працює цілодобово

До складу міського штабу щодо координації робіт з ліквідації снігових заметів та ожеледиці у Києві, який працює в цілодобовому режимі, входять 22 міських чиновника.

Про це йдеться у розпорядженні Київської міської державної адміністрації №1470 від 29.12.2009р. і додатку до нього, розміщених на офіційному сайті КМДА.

Зокрема, до складу штабу входять голови районних у Києві державних адміністрацій, генеральні директори комунальних підприємств «Київпастранс», «Київавтодор», комунального об`єднання «Київзеленбуд», начальник КП «Київський метрополітен», а також за згодою - голови правління ВАТ «АК «Київводоканал» та АК «Київенерго».

Членами штабу також є: начальник Головного управління з питань надзвичайних ситуацій, начальник Головного управління контролю за благоустроєм м.Києва КМДА, начальник Головного управління транспорту КМДА, в.о. начальника Головного управління комунального господарства КМДА, а також один з в.о. заступника голови КМДА. Керує штабом перший заступник голови КМДА Денис БАСС.

Згідно з розпорядженням, головам районних адміністрацій доручено утворити відповідні районні штаби, а міський штаб, у свою чергу, має забезпечити з ними взаємодію.

Крім того, міський штаб збирає дані про обстановку у Києві, аналізує та узагальнює їх, а також здійснює інформування населення про наслідки та прогноз розвитку ситуації, хід ліквідації снігових наметів та ожеледиці та правила поведінки у ситуації, що склалася.

Відповідно до розпорядження, в столиці має бути забезпечено: безпечний стан транспортних магістралей для руху пішоходів та транспорту; очищення від снігу зупинок громадського транспорту, дощоприймачів, тротуарів та посипку піском проміжних, кінцевих зупинок; очищення вулиць та доріг від снігу до бордюрів; контроль за придбанням підприємствами та організаціями всіх форм власності необхідної кількості сипучих матеріалів та прибирального інвентарю для створення безпечного руху пішоходів; очищення від снігу тротуарів по всій ширині, прибудинкових територій та майданчиків для сміттєзбірників, із згортанням снігу до пристовбурних кілець дерев; недопущення перекидання сколотого льоду та снігу на проїжджу частину й на ділянки зелених насаджень, а також оперативне реагування на звернення громадян, що надійшли до Саll-центру шляхом ліквідації снігових наметів та ожеледиці. Усім цим, а також залученням до проведення робіт аварійно-рятувальних формувань, громадських організацій та окремих громадян за їх згодою, мають опікуватися голови районних держадміністрацій, управління КМДА з контролю за благоустроєм, з питань торгівлі та побуту, транспорту, комунального господарства, керівники підприємств та організацій усіх форм власності.

Серед іншого, розпорядженням передбачено встановлення цілодобового чергування відповідальних працівників та техніки, виведення необхідної кількості працівників КП «Київблагоустрій» для ліквідації снігових наметів та ожеледиці.

В свою чергу, Головне фінансове управлінню КМДА має забезпечити погашення заборгованості за придбання паливно-мастильних матеріалів, піщано-сольової суміші та необхідних хімічних реагентів та фінансування їх додатково необхідного придбання.

Начальнику штабу, першому заступникові голови КМДА Д.БАССУ доручено прийняти рішення щодо висвітлення у засобах масової інформації змісту цього розпорядження.