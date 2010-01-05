Тіло таксиста з чотирма кулевими пораненнями знайшли біля дороги

У Тернопільській області застрелили таксиста, повідомив сьогодні на прес-конференції начальник обласного управління міліції Віталій МАКСИМОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, тіло 30-річного водія з чотирма вогнепальними пораненнями було виявлено у селі Петрики 4 січня.

За однією із версій, чоловіка вбили з метою викрадення автомобіля. «Коли тіло викинули із салону, то по ньому ще переїхали автомобілем, але потім авто занесло у кювет, де його і виявили», – зауважив В.МАКСИМОВ.

За фактом вбивства порушено кримінальну справу. «Є кілька версій і є серйозні зачіпки, зараз слідчі працюють над цією справою. Створено посилену групу із працівників обласного карного розшуку, залучені працівники міської міліції, районного відділу та апарату управління. Думаю, невдовзі цей злочин буде розкрито», – сказав В.МАКСИМОВ.