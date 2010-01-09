Нігерійські бандити пограбували танкер з українським екіпажем

5 січня нігерійські бандити скоїли напад на танкер Westaf з українсько-російським або українським екіпажем.

Про це повідомляє інтернет-видання «Морской бюллетень - Совфрахт».

За даними видання, в результаті нападу «капітана поранено у живіт, сюрвейєра поранено, є ще поранені - приблизно 7 чоловік». Також повідомляється, що «екіпаж наймався через компанію в Одесі». За інформацією читача, якого цитує видання, вкрадено особисті речі моряків, цінності та інше майно, постраждалих доставлено в госпіталь. «Екіпаж - севастопольці, одесити», - повідомляє «Морской бюллетень - Совфрахт».

За інформацією «Морского бюллетеня», супертанкер Westaf - FSO, що стоїть на якорі на шельфі Нігерії, дедвейт 248 965 тонн, спорудження 1986, прапор Панама. IMO: 8519253.

FSO - це плавуче сховище нафти. Нафту, що видобувається на шельфі, накопичують на танкері, з нього у свою чергу нафта перевантажується в танкери, що доставляють її покупцям.