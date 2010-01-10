Міліція затримала двох житомирянок, які продали сутенерам шість жінок

У Житомирі затримано двох місцевих жінок, які продали сутенерам для сексуальної експлуатації шістьох житомирянок.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі УМВС України в Житомирській області.

Уточнюється, що затримано двох безробітних з Житомира 27-ми та 23-х років, які з березня 2008 року по травень 2009-го вивезли шістьох жінок в Об’єднані Арабські Емірати.

Їхніми жертвами стали молоді й безробітні землячки 19-20 років.

Наразі постраждалих повернуто в Україну.

Правоохоронці порушили за даним фактом кримінальну справу.

Ведеться розслідування.