Міліція затримала двох житомирянок, які продали сутенерам шість жінок
08:18, 10 січня 2010Суспільство
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Постраждалих повернули в Україну
У Житомирі затримано двох місцевих жінок, які продали сутенерам для сексуальної експлуатації шістьох житомирянок.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі УМВС України в Житомирській області.
Уточнюється, що затримано двох безробітних з Житомира 27-ми та 23-х років, які з березня 2008 року по травень 2009-го вивезли шістьох жінок в Об’єднані Арабські Емірати.
Їхніми жертвами стали молоді й безробітні землячки 19-20 років.
Наразі постраждалих повернуто в Україну.
Правоохоронці порушили за даним фактом кримінальну справу.
Ведеться розслідування.
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