Організатори балу-маскараду «Карнавалія» дадуть прес-конференцію в УНІАН

16-00 - В УНІАН відбудеться прес-конференція організаторів балу-маскараду «Карнавалія», який буде проведено у колонній залі Київської мерії 17 лютого під патронатом Київського міського голови. Учасники: керівник Благодійного фонду „Мистецька скарбниця” Тетяна Логуш, голова організаційного комітету балу-маскараду Юрій Логуш, художній керівник проекту, диригент Національної опери України Герман Макаренко, керівник майстер-класів балу, зав.кафедри спортивного танцю Національного університету фізичного виховання Ігор Соронович, виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження» Євген Бистрицький та начальник управління внутрішньої політики КМДА Віктор Гончарук (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 486-68-91, (063)-445-85-12, e-mail: alexanderre@ukrbiz.net. Реєстрація на місці за службовими посвідченнями.