Рябоконь: Україні потрібні новий курс і Всенародні збори

Кандидат на пост Президента Олег РЯБОКОНЬ заявляє про необхідність для України нового курсу та проведення Всенародних зборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час дебатів в ефірі Першого національного телеканалу з кандидатом на Петром СИМОНЕНКОМ.

“Сьогодні мова йде про те, що Україні потрібен новий курс, нова програма дій. І незважаючи на те, як відбудуться вибори, сьогодні треба готувати і збирати Всенародні збори”, - сказав О.РЯБОКОНЬ.

Він зазначив, що Народні збори повинні затвердити програму дій щодо громадського контролю за владою. “І почати поступовий процес очищення і легітимізації влади. Нам потрібна нова модель державного управління. Я пропоную її організувати саме на основі самоорганізації об’єднання громадян навколо спільних інтересів - непартійних”, - зазначив кандидат на пост Президента.

За його словами, партійна система в Україні себе повністю дискредитувала. На думку О.РЯБОКОНЯ, громадян України треба об’єднувати навколо таких інтересів, як “тепло і світло у власному будинку”, “сільськогосподарське виробництво”, “інтересів ветеранів, студентів, військовослужбовців”.

За його словами, саме ці категорії громадян повинні формувати завдання перед владою. “Сьогодні нам потрібна нова модель економічного розвитку держави”, - підкреслив О.РЯБОКОНЬ.

Також він висловив думку, що в Україні треба змінювати систему освіти. Зокрема, дати більшу автономію державним ВНЗ, щоб вони мали змогу створювати і використовувати свій бюджет.

Крім того, О.РЯБОКОНЬ виступає за декларування державними чиновниками, зокрема чиновниками, які безпосередньо підпорядковуються Президентові, доходів та видатків. “Я оголошу відкритий конкурс, коли кожен громадяни України, який відповідає критеріям, зможе зайняти керівні посади. Я прийму конкретні кроки щодо розширення повноважень Громадських рад, які на сьогодні існують, аби влада була поставлена під контроль громадян і укладалися щорічні угоди з громадянами щодо виконання взятих на себе зобов’язань чиновниками. І якщо такі зобов’язання не будуть виконуватися, чиновники повинні йти у відставку”, - наголосив О.РЯБОКОНЬ.