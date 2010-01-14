Меморіальний комплекс "Пам'яті Героїв Крут" передадуть Міністерству оборони

Меморіальний комплекс "Пам`яті Героїв Крут" стане філією Центрального музею Збройних Сил України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Чернігівської облдержадміністрації.

На виконання доручення Президента України Віктора ЮЩЕНКА, на території Меморіального комплексу "Пам’яті Героїв Крут" відбулася робоча нарада, в ході якої обговорено питання передачі музейного комплексу у підпорядкування Міністерству оборони України.

Голова облдержадміністрації Володимир ХОМЕНКО ознайомив військових керівників – заступника міністра оборони України Володимира ДІБРОВУ, начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-полковник Івана СВИДУ та інших – з розташуванням музейної експозиції. Учасники наради оглянули залізничні вагони, які є музейними експонатами та відображають трагічну подію 1918 року – бій під Крутами.

За підсумками наради будуть прийняті відповідні рішення щодо передачі Меморіального комплексу "Пам’яті Героїв Крут" у підпорядкування Міністерству оборони України. Зокрема, планується зробити його філією Центрального музею Збройних Сил України.