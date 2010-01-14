У Нью-Йорку відкрилася виставка з експонатами Трипільської цивілізації

В Університеті Нью-Йорка вперше в США відкрилася виставка «Загублений світ Старої Європи», що складається із 160 експонатів: статуеток, намиста та інших декоративних виробів, знайдених археологами у давніх містах, селах, похованнях у східній та південно-східній Європі, повідомляє “Радіо Свобода”.

Як зазначає видання, у V-IV тисячоліттях до н.е., до розквіту древніх цивілізацій Єгипту та Месопотамії, культури східної та південно-східної Європи досягли рівня розвитку і витонченості, зрівнятися з якими людство не могло ще кілька століть. Культури, які впродовж століть квітли на теренах сучасної України, Молдови, Румунії, Болгарії, Сербії та Македонії, приблизно 6 тисяч років тому раптово занепали і зникли. Лише тепер, із відкриттям нової виставки в Університеті Нью-Йорка, західний світ починає знайомитися з тим, що куратор експозиції Дейвид ЕНТОНІ називає найбільш досконалою європейською цивілізацією свого часу.

«Це були перші культури, що винайшли на терені Європи металургію, – зазначає він. – Це було великим технологічним досягненням. Адже всі пізніші європейські цивілізації, включно з давніми греками та римлянами, залежали від металу. Так от, історія виробництва знарядь та зброї з металу почалася саме з цих культур Старої Європи».

За його словами, представлені культури знаменували собою початок європейської сільськогосподарської цивілізації. Експонати виставки свідчать про надзвичайну вправність і витонченість тодішніх людей у гончарстві та виготовленні металевих знарядь.

Як зазначає “Радіо Свобода” з посиланням на експертів, найчисельніші людські поселення виявлені на теренах сучасної України. У цьому регіоні тоді були найбільші людські поселення. Населення деяких міст сягало 10 тисяч осіб. «У певні моменти у деяких місцях, зокрема, в Україні, бачимо ріст поселень спершу до 150 будинків, потім 500 будинків, а відтак 2 тисяч будинків. Поселення з 2 тисяч будинків простягалися на кілометр», – зазначає Д.ЕНТОНІ.

Культурний пік Старої Європи співпав із раннім етапом розвитку цивілізації Месопотамії. Але навіть ця цивілізація з її монументальною архітектурою не спромоглася досягти розмаху людських поселень, котрі виявили археологи на теренах сучасної України.