Білорусія шукає альтернативу російським енергоносіям

Білоруське керівництво після історії з транспортуванням російської нафти шукає альтернативу російським енергоносіям.

Як повідомили РІА “Новости” в прес-службі президента Білорусії, на нараді в Новополоцьку з урядом країни Олександра Лукашенка ознайомили з низкою пропозицій кабміну щодо пошукыв альтернативних джерел енергоресурсів для Білорусії.

Як повідомив перший віце-прем`єр Білорусії Володимир Семашко, білоруський уряд активно опрацьовує питання співпраці в енергетичній сфері з такими країнами, як Азербайджан, Іран, Венесуела. "Тут є реальні просування", - сказав він, зазначивши, що для доставки цих ресурсів можуть бути задіяні балтійські порти.

"Нині розглядається питання про відновлення прокачки нафти на балтійському напрямку. Білоруська сторона вивчає можливість використання балтійських портів для постачання нафти в Новополоцьк і Мозир", - сказав Семашко.

Він повідомив про можливість перекачування нафти маршрутом Вентспілс-Новополоцьк. "Вартість проекту в разі реалізації може становити $15-30 мільйонів. Терміни реалізації - близько 2,5 років", - сказав Семашко.

Крім того, білоруська сторона вважає перспективним використання українських підземних сховищ газу, повідомив перший віце-прем`єр. Він також вважає за доцільне створення в Білорусії нових і розвиток діючих підземних сховищ газу.

Перший заступник прем`єр-міністра серед можливих заходів, спрямованих на диверсифікацію необхідних економіці ресурсів назвав будівництво електростанцій, що працюють як на вугіллі, так і на водних ресурсах, використання біопалива, використання в малих містах міні-ТЕЦ.

РІА "Новости"