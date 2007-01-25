Янукович: Україна може об`єднати зусилля Росії і Європи

Україна може об`єднати зусилля Росії і Європи по збільшенню постачань енергоносіїв на європейські ринки і готова запропонувати ряд проектів з модернізації українських нафто- і газотранспортних систем.

Про це, як повідомляє прес-служба уряду, заявив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ у Давосі (Швейцарія) на пленарній сесії Всесвітнього економічного форуму "Енергетика-2007: нова ера нафтополітики".

"Ми вважаємо, що роль України між постачальниками і споживачами енергоносіїв винятково важлива, і ми можемо об`єднати зусилля Росії і Європи щодо збільшення обсягів постачань енергоносіїв у Європу. Ми розглядаємо Україну як надійного учасника цього процесу. І повинні об`єднати зусилля експортерів, транзитерів і споживачів енергоносіїв", - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

За словами прем`єр-міністра, Україна пропонує побудувати надійні взаємини зі своїми партнерами, щоб ці відносини "забезпечили той рівень енергетичної безпеки, який даватиме гарантії ефективного функціонування економік держав".

"Ми готові запропонувати цілий ряд проектів з модернізації газо- та нафтотранспортних систем, якими володіє Україна", - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Відповідаючи на запитання модератора пленарної сесії, що відчуває Україна, будучи залежною в постачаннях енергоносіїв від Росії, прем`єр-міністр України відзначив, що Київ відноситься до цього питання "з погляду партнерських відносин з Росією", необхідності будувати ці відносини на взаємовигідних умовах. В.ЯНУКОВИЧ також зауважив, що Росія є постачальником енергоресурсів, у той час як Україна транспортує їх в Європу.

Крім того, прем`єр-міністр підкреслив, що Україна вивчає перспективи участі у видобутку вуглеводнів, як на території Росії, так і разом з Росією на території третіх країн. "І відносини ми ці бачимо як довгострокові і партнерські", - сказав глава українського уряду.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що питання зниження постачань енергоносіїв з Росії в Україну "стояло і буде стояти постійно". Прем`єр-міністр підкреслив, що Україна прагнутиме до збільшення власного видобутку енергоресурсів як на своїй території, так і на території інших країн.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, Україна має намір залучати енергоресурси з інших країн, насамперед, країн Каспійського басейну.