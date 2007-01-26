Парламент зв`яже руки Черновецькому?

Народні депутати України пропонують внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за неправильне нарахування квартирної плати та плати за комунальні послуги, повідомляє прес-служба Верховної Ради України. Законопроектом пропонується встановити відповідальність посадових осіб комунальних підприємств за неправильний розрахунок вартості квартирної плати та плати за комунальні послуги.

Згідно із проектом, "неправильний розрахунок відповідальними посадовими особами квартирної або орендної плати та плати за комунальні послуги в багатоквартирних будинках, в тому числі: розрахунок плати з порушенням встановлених нормативів; завищення обсягів споживання; відмова виконувати розрахунок плати із урахуванням обсягу фактично спожитих комунальних послуг, що визначені за показниками приладів обліку споживання комунальних послуг; відмова враховувати наявність пільг та інших обставин, що впливають на розрахунок плати (враховуючи тимчасову відсутність особи за місцем проживання); завищення плати за комунальні послуги, в тому числі включення до неї необґрунтованих витрат та завищення понад встановлену межу прибутковості комунальних підприємств будь-якої форми власності; ненадання або надання в неповному обсязі послуг, за які стягується або стягнута квартирна або орендна плата або плата за комунальні послуги тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб в розмірі від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

РБК-Україна