Опергрупа СБУ приймає повідомлення іноземними мовами

В Службі безпеки України створено оперативну групу для реагування на повідомлення міжнародних спостерігачів про порушення під час проведення виборів Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомила начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

За її словами, ця група реагуватиме на усі повідомлення від представників міжнародних та неурядових організацій щодо можливих порушень виборчого законодавства.

З цією оперативною групою можна зв’язатися за телефонами: 044-239-70-48 (англійська мова); 044-234-01-89 (французька мова). Дзвінки на ці телефони приймаються з 09.00 до 18.00.

Крім того, міжнародні спостерігачі можуть надсилати факсимільні повідомлення за номерами 044-235-03-58 або 044-253-11-42, а також телефонувати з 18.00 до 24.00 за мобільними телефонами 067-328-37-79; 067-223-18-20 чи надсилати повідомлення електронною поштою за адресою elections@ssu.gov.ua.