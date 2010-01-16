Прокурор Харкова вимагає негайно прибрати агітацію з вулиць

Сьогодні прокурор Харкова Євген ПОПОВИЧ надіслав припис міському голові Михайлові ДОБКІНУ про необхідність негайно прибрати агітаційні матеріали з вулиць міста.

Як передає кореспондент УНІАН, інформацію про це опублікувала більшість місцевих інформагентств, деякі з них розмістили на своїх сайтах фотокопії припису, а також численні фотографії великих рекламних полотен реклами на будинках Харкова.

У документі зазначається, що в ході перевірки в Харкові встановлено факти розміщення агітаційних плакатів «одного з кандидатів на посаду Президента України», вказується конкретна адреса.

Прокурор вимагає від міського голови «негайно вжити заходів щодо усунення виявлених порушень законодавства України». Така ж вимога міститься і в приписі, який направлено керівнику комунального підприємства «Міськсвітло».